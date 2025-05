Nočna mora v zraku! Potniki panično kričali, letalo pristalo z luknjo na sprednjem delu trupa (VIDEO)

Na letu družbe IndiGo iz New Delhija v Srinagar je zavladala drama, ko je letalo nenadoma zajela silovita nevihta s točo in močno turbulenco. Potniki so panično kričali, letalo pa je kljub vidni škodi na nosu uspelo varno pristati. Na fotografijah, ki krožijo po družbenih omrežjih, je jasno vidna velika luknja na sprednjem delu trupa.

Po podatkih letalskega prevoznika je let potekal brez posebnosti, dokler se letalo ni znašlo sredi »nenadne in silovite nevihte s točo«, ki jo posadka očitno ni zaznala pravočasno. Preizkušnja se je za potnike spremenila v pravo nočno moro.

»Mislili smo, da je to naš konec«

Potnik Sheikh Samiullah je za indijsko tiskovno agencijo Press Trust of India povedal, da je bila izkušnja izjemno travmatična: »Turbulenca je bila tako močna, da sem mislil, da je to moj zadnji let. Vsi smo bili prepričani, da se bomo zrušili.« Samiullah je dogajanje v kabini tudi posnel – na posnetku se jasno sliši jok otrok, vpitje odraslih in močno tresenje letala.

Potniki so sprva pričakovali miren prihod v Srinagar v približno pol ure, a so bili nepričakovano pozvani k zategovanju varnostnih pasov. Po pristanku jih je dodatno šokiral pogled na poškodovano letalo.

Strokovnjakinja opozarja: toča lahko resno poškoduje letala

Mary Schiavo, strokovnjakinja za letalsko varnost in nekdanja inšpektorica ameriškega Ministrstva za promet, je pojasnila, da tovrstne situacije žal niso redke. »Toča lahko prebije nos letala ali poškoduje vetrobransko steklo. V nekaterih primerih vremenski radar ne zazna vseh nevarnosti, kar pomeni, da se piloti nanje ne morejo pravočasno pripraviti,« je dejala.

Dodala je še, da mora pilot v takih razmerah ročno prevzeti nadzor nad letalom, kar je izjemno stresno in naporno. Kljub morebitnim poškodbam trupa ali izgubi opreme je po njenih besedah najpomembnejše, da se letalo lahko varno upravlja in pristane.

Letalska družba IndiGo je po dogodku izjavila, da so sprožili vse potrebne protokole in o dogodku obvestili ustrezne organe. Poškodovano letalo bo temeljito pregledano, let pa bodo podrobno analizirali.