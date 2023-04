Nočna mora: s sekiro v vrtcu ubil najmanj štiri otroke (FOTO)

Marsikateri popotnik po Braziliji je močno presenečen, če na jugu te največje južnoameriške države zaide v mesto Blumenau z značilnimi koničastimi alpskimi strehami, s čisto pravim oktoberfestom in številnimi svetlolasimi prebivalci nemške manjšine.

Tisti, ki so v sredo raziskovali nemško dediščino te regije, pa niso bili samo presenečeni, tokrat so bili zgroženi, sploh ko so izvedeli za podrobnosti tragedije, ki se je zgodila v tamkajšnjem vrtcu, v katerem je neki 25-letnik s sekiro pokončal najmanj štiri otroke, še štiri pa ranil, kot poročajo tudi lokalne oblasti. Predstavniki bolnišnice so povedali, da so bili vsi poškodovani mlajši od treh let. Čeprav se je storilec po napadu predal policiji, motiv za napad še ni znan.

Brazilija te dni žaluje in je z mislimi s starši nedolžnih otrok. FOTOgrafije: Stringer/Reuters

V zasebni vrtec je moški s sekiro prišel, potem ko je preskočil zid okoli njega. Vanj je vdrl okoli 9. ure po lokalnem času, ko je bilo tam okoli 40 otrok, so povedali gasilci, ki ocenjujejo, da je žrtve izbiral naključno.

Vzgojiteljica Simone Aparecida Camargo je povedala, da je bil to »prizor, za katerega si nikoli ni predstavljala, da ga bo videla kdaj v življenju«.

Še več: »Kolegica je pritekla in zakričala, 'zaprite vrata, zaprite okno, nekdo vlamlja'! Najprej smo mislili, da gre za rop, ker je hotel vlomiti, zato sem dojenčke zaklenila v kopalnico, potem pa je prišel nekdo do vrat in povedal: 'prišel je ubijat'.«

Povedala je še, da je bil tedaj ves predšolski razred na igrišču in da je imel moški poleg sekire tudi drugo orožje, kakšno, ni navedla. Ko se je razširila novica o incidentu, so v vrtec prihiteli obupani starši.

Lokalne oblasti so začasno zaprle šole in vrtce v kraju, guverner zvezne države Santa Catarina pa je razglasil tridnevno žalovanje.

Ko so izvedeli za pokol, so obupani starši prihiteli v vrtec.

Prav neverjetno, toda to ni bil prvi napad na vrtec v tej zvezni državi. Leta 2021 je 18-letnik v vrtcu v občini Saudades ubil dva zaposlena in tri otroke.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je sporočil, da »ni večje bolečine od bolečine družine, ki izgubi otroke ali vnuke, še toliko bolj, če se to zgodi z nasilnim dejanjem nad nedolžnimi otroki, ki se ne morejo braniti«.