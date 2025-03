Nočna mora na železnici! Teroristi ugrabili 450 potnikov, več deset je mrtvih (FOTO)

Pakistanske varnostne sile so po več kot 24 urah napete oborožene krize uspele končati ugrabitev vlaka Jaffar Express, ki ga je v torek napadla separatistična skupina Baloška osvobodilna armada (BLA). V krvavem obračunu so ubili vse napadalce, a je bilo ubitih tudi več talcev. Oblasti še niso razkrile točnega števila žrtev, rešenih pa je bilo več kot 300 potnikov.

Ugrabitev vlaka v predoru

Vlak, na katerem je bilo 450 potnikov, je bil na poti iz Quette v Pešavar, ko je na poti skozi predor v gorati regiji prišlo do srhljivega napada. Skupina oboroženih napadalcev je v temi z eksplozivom uničila tire, s čimer je ustavila lokomotivo in devet vagonov, nato pa potnike zajela kot talce. Napad je bil dobro načrtovan – obkolili so vlak, pri čemer so bili nekateri napadalci opremljeni s samomorilskimi jopiči, zaradi česar so bile možnosti za hiter protinapad močno omejene.

Reševanje z ugrabljenega vlaka. FOTO: Naseer Ahmed Reuters

Napadalci so zahtevali izpustitev svojih tovarišev iz pakistanskih zaporov in zagrozili, da bodo vsako uro ubili pet talcev, če vlada ne bo popustila njihovim zahtevam. Oblasti so njihove ultimate zavrnile in sprožile reševalno operacijo, pri čemer so uporabile helikopterje in specialne enote.

Srditi spopadi in krvavi konec ugrabiteljev

Pakistanska vlada je v sredo zjutraj začela odločilen napad, ki je prerasel v celodnevno obstreljevanje. Po podatkih oblasti so varnostne sile ubile vsaj 30 napadalcev, vsi talci pa so bili izpuščeni. Vendar oblasti priznavajo, da so bili nekateri talci ubiti, točno število ostaja neznano. Guverner Sarfraz Bugti je potrdil izgube med varnostnimi silami in civilisti, a podrobnosti še niso razkrili.

Rešeni potniki jedo v pisarni namestnika komisarja v Kveti. FOTO: - Afp

Med spopadi so ugrabitelji začeli izvajati grožnje in so po poročilih lokalnih medijev začeli pobijati talce, preden so jih ustavile varnostne sile. Oblasti so v regijo preventivno poslale 200 krst, saj so pričakovale visoko število žrtev.

Pretreseni preživeli opisujejo grozo na vlaku

Potniki, ki so doživeli nočno moro v predoru, opisujejo prizore, ki spominjajo na pravo vojno območje. Potnik, ki je potoval z ženo in dvema otrokoma, je povedal, da so skušali zaščititi svoje otroke, da bi jih zavarovali pred eksplozijami in streli. »Če bo prišel naboj, naj zadene naju, ne otrok,« je dejal.

Pakistanske sile so 12. marca začele obsežno operacijo za reševanje potnikov z vlaka, ki so jih kot talce zajeli borci na goratem jugozahodu države. FOTO: - Afp

Drugi moški, ki mu je uspelo pobegniti, je opisal kaotične trenutke, ko so potniki v paniki iskali varno zatočišče. »Bilo je kot konec sveta. Nismo vedeli, ali bomo preživeli,« je dejal.

BLA – separatistična grožnja Pakistanu

Baloška osvobodilna armada (BLA) že več let izvaja napade na pakistanske varnostne sile in civiliste, vključno s kitajskimi delavci, ki sodelujejo pri infrastrukturnih projektih v sklopu Kitajsko-pakistanskega gospodarskega koridorja (CPEC). Napad na vlak je eden njihovih najbolj drastičnih napadov do zdaj – prvič v zgodovini so uspeli ugrabiti celoten vlak s stotinami talcev.

Vojak pakistanske vojske stoji na straži ob reševalnem vlaku po napadu separatističnih borcev. FOTO: Naseer Ahmed Reuters

Kitajska je obsodila napad, pri čemer je tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Mao Ning izjavila, da bo Peking še naprej podpiral Pakistan v boju proti terorizmu.