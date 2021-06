Nočna mora na Visu, tujce zadrževal kot sužnje

Vis velja za enega najlepših hrvaških otokov. A zeleni otok se je za štiri tujce sprevrgel v nočno moro. Policija v Splitu je končala preiskavo 58-letnega moškega, osumljenega trgovine z ljudmi.



Izkazalo se je, da moški štiri državljane Nepala od decembra lani pa do 20. junija letos zadrževal in silil v delo na Visu. Izkoristil je njihovo nezakonito bivanje na Hrvaškem in neurejen delovni status ter slabo finančno stanje. Novačil jih je za delo, nato pa odpeljal na otok in izkoristil za prisilno delo, saj niso prejeli plačila, delati pa so morali v neprimernih pogojih, ki so škodili njihovemu zdravju, varnosti in dostojanstvu, je sporočila hrvaška policija. Povedali so še, da jim je omejeval gibanje in vzel dokumente ter jih zavajal, da se bodo lahko svobodno gibali, ko jim bodo odobrili delovno dovoljenje, čeprav je dobro vedel, da ga ne bodo dobili.



Moški je po koncu preiskave v priporu, policija pa ga bo kazensko ovadila.

