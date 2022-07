Nočna mora na plaži: moški je naredil kar 40 posnetkov žensk in otrok

Turist iz Srbije je na dopustu v Grčiji spoznal najhujšo nočno moro vsakega starša, svojo izkušnjo pa je delil z drugimi ljudmi, ki načrtujejo počitnice v tej državi. Kot poroča Kurir, ki povzema objavo z družbenih omrežij, je bil moški na počitnicah v Nei Kalikratii, kjer pa je imel opravka s pravim perverznežem.

Kot pripoveduje turist, je z družino užival na počitnicah v Grčiji. Bili so na plaži, otroci so se igrali in kopali, z ženo pa sta počivala. Nato pa naj bi se pojavil neznanec, ki je snemal ženske in otroke na plaži ter pod vodo. Na plaži naj bi nastal vsesplošni kaos. Moški je stopil do reševalca in ga prosil, naj pokliče policijo, a te naj ne bi bilo od nikoder. Neznanec je medtem plažo zapustil, a je turist stekel za njim in zahteval, da mu izroči kamero. Kot pripoveduje, ga je vsaj 20 minut držal za roko v upanju, da bi vmes prišla policija. A to se žal ni zgodilo.

Našel številne posnetke

Medtem ko je neznanec hotel pobegniti, se je v nekem trenutku prijel za smetnjak nekaj vrgel notri. Turist je po odhodu moškega s plaže v smetnjaku našel podvodno kamero z več kot 40 videoposnetki, vključno z videoposnetkom njegove žene, ki plava, in njegovih hčerk (4 in 9 let), ki se igrata v pesku. Našel pa naj bi tudi posnetke drugih žensk in otrok obeh spolov. Policija naj bi prispela šele čez eno uro.

Moški iz Srbije opozarja starše, naj bodo na dopustu pozorni na tovrstne perverzneže oziroma pedofile. Omenjeni moški je star okoli 55 let ali več, srednje višine okoli 160 cm, temne polti, dolgih pol sivih las in dolge pol sive brade. Na plaži je bil sam, pri sebi je imel le brisačo, pisane kopalke in torbico. Uporabniki facebooka poročajo, da to ni bil edini primer v Grčiji v zadnjem mesecu, tako da poziv k previdnosti ne bo odveč.