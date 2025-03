Nočna drama v Zagrebu: na dvorišče hiše uglednega nogometnega agenta vrgli bombo!

Neznani storilec je v torek okoli 00.40 vrgel eksplozivno napravo na dvorišče hiše v Hercegovaški ulici v Zagrebu. Kot poroča Jutarnji list, gre za dom, v katerem živi nekdanji nogometaš in nogometni menedžer Andy Bara.

Andy Bara je nekdanji nogometaš, ki se je zelo zgodaj odločil za kariero nogometnega menedžerja – in pri tem ni naredil napake. Skozi leta je postal najuglednejši hrvaški menedžer v svetu nogometa, saj njegova agencija zastopa številna znana imena, kar ga uvršča med najbolj cenjene menedžerje na mednarodni ravni. Najbolj se je proslavil z organizacijo prestopa Danija Olma v Leipzig, kasneje pa tudi v veliko Barcelono. Bara je lastnik agencije Niagara Sports, pri čemer podatki na Transfermarktu kažejo, da je prav Olmo največja zvezda med njenimi varovanci. Njegova tržna vrednost znaša 60 milijonov evrov, medtem ko so na seznamu agencije tudi hrvaški reprezentant Lovro Majer, Alvaro Morata, Jonathan Ikoné, Kristijan Jakić, Nacho Fernández in številni drugi.

»Oni so čudoviti ljudje. Niti nisem vedela, kdo je on, dokler se niso preselili. Imajo denar, a niso naduti bogataši. Upam, da so njihovi psi v redu, imajo dva psa. In otroci! Žal mi je otrok. Kakšni nori ljudje mečejo bombe? Kakšen svet je to? Nenormalni vladajo nad normalnimi ...« je za 24sata povedala zaskrbljena soseda.

Policija je ob tem patruljirala po ulici. »Slišala sem detonacijo malo po polnoči. Ni zvenelo kot petarda, bilo je veliko glasneje. Najprej sem pomislila, da je nekdo nekaj vrgel Rusom v ambasado, ker je tako zvenelo. A ne, zdaj berem, da je bilo pri Bari. Zelo glasno je bilo, takoj sem vedela, da ni petarda,« je dodala druga soseda.

Neznani storilec je v torek okoli 00.40 vrgel eksplozivno napravo na dvorišče hiše v Hercegovaški ulici na zagrebškem Pantovčaku. FOTO: Luka Stanzl/pixsell

Poškodovanih ni bilo, nastala pa je materialna škoda. Ogled kraja dogodka je v teku, več podrobnosti sledi.