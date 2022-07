Noč groze pod Velebitom: Po hiši so odmevali kriki, okna in vrata oblita s krvjo

Prebivalci Selina, kraja nedaleč stran od Zadra, so bili pretreseni zaradi grozljivega umora in poskusa umora, ki se je zgodil sinoči. 26-letnik je namreč ubil svojega očeta in poskušal umoriti še svojo mamo. Žensko je huje poškodoval, a je zunaj življenjske nevarnosti. Moškega so pridržali in je trenutno nameščen na Oddelku za psihiatrijo Splošne bolnišnice Zadar.

Zločin se je zgodil v vikend hišici v središču Selin, okna in vrata omenjenega objekta pa so bila umazana s krvjo, poroča 24sata. 26-letni storilec se je policiji predal sam.