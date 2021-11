Noč čarovnic zaznamovalo nasilje

Kot smo že poročali, se je med pandemijo občutno povečalo število strelskih pohodov v ZDA, izrazito nasilje pa je zaznamovalo minuli konec tedna, ko so čez lužo množično praznovali noč čarovnic. V skupno 11 strelskih obračunih, ki so krvavo zaznamovali zabave in ponočevanja po številnih zveznih državah, je umrlo 12 ljudi, 52 je bilo ranjenih.

599 strelskih napadov so že obravnavali letos.

O dveh smrtnih žrtvah poročajo v Jolietu v Illinoisu, kjer je ranjenih še 12 ljudi. V množico okoli 200 udeležencev zabave na zasebni posesti naj bi streljala dva napadalca, podoben napad se je zgodil na zabavi s 100 udeleženci na drugem koncu zvezne države, kjer so zaradi ran v bolnišnici obležali štirje; udeleženci obeh zabav so bili stari okoli 20 let. Na praznovanju sta umrla tudi človeka v Lakewoodu v Koloradu, še dva okrevata v bolnišnici.

V Louisvillu v Kentuckyju je bil povod za streljanje prepir v bližini bencinske črpalke, umrla sta dva človeka, stara okoli dvajset let, dva sta bila ranjena. V Teksasu sta 18-letnica in 20-letnik umrla med streljanjem na zabavi, prva je umrla v Houstonu, drugi v Texarkani, skupno je bilo ranjenih še šestnajst ljudi; noč čarovnic je tri mlada življenja vzela še v Sacramentu in Gilroyu v Kaliforniji, kjer je bilo tudi več ranjenih.

Tudi boksarska prireditev v St. Petersburgu na Floridi se je končala s prelivanjem krvi, umrl je 21-letnik, nekaj drugih udeležencev spopada je ranjenih, v Oklahoma Cityju v Oklahomi pa so po streljanju v bolnišnico prepeljali štiri osebe. Napadalca iz Texarkane in St. Petersburga sta že v rokah policije, preostali pa še na begu.

Samo letos so v ZDA obravnavali skupno 599 strelskih napadov; leta 2020 jih je bilo 611, leta 2019 pa 417.