Nina Š. trdi, da jo je vidni politik posilil: »Kričala sem in ga rotila, naj neha«

Novosadski politik Srđan Egić je osumljen posilstva manekenke Nine Š. (21), 8. marca letos, potem ko se je odzvala na oglas za stanovanje, ki ga je objavil, poročajo srbski mediji. Nina Š. je zdaj na facebooku zapisala, kaj se je zgodilo.

Pojasnila je, da ji je politik ponudil pomoč, jo povabil na pijačo, nato pa jo odpeljal razkazat stanovanje. Dekle je povedalo, da se je z Egićem srečala okoli 19. ure, da bi se dogovorila o podrobnostih glede oddaje stanovanja. »Mislila sem, da bova spila pijačo na mestu, kjer sva se dobila, a je zavrnil. Usedla sva se v restavracijo, popila in začel me je spraševati, zakaj sem se selila. Nato je predlagal, da greva v stanovanje na večerjo,« je zapisala.

Politik trdil, da ima bogate znance, da ji lahko uredi službo

Navedla je, da sta nato odšla v stanovanje. »Med vožnjo je vztrajal, naj mu povem za zvezo, ki sem jo prekinila, in kaj tip počne, na kar mu nisem želela odgovoriti, on pa je znorel: 'Zakaj moraš to skrivati?', na kar sem odgovorila, da ni treba govoriti o zasebnih stvareh«.

Z višjega sodišča v Novem Sadu so za Nova.rs sporočili, da je zoper osumljenega S. E. vložena obtožnica in čakajo, da jo sodišče potrdi. Pripor so mu podaljšali do 5. decembra. letos, ko se bo ponovno odločalo, ali obstajajo razlogi za podaljšanje.

Nina Š. je zapisala, da je Egić med pogovorom izjavil, da ima zelo bogate znance in da bi ji lahko uredil službo. »Stal je na vhodu v dnevno sobo in me je takoj ujel. Začel me je poljubljati in se slačiti. Prisilil me je, da sem ga zadovoljila. Zavrnila sem, nisem hotela, on pa je postal bolj in bolj agresiven in ko sem se upirala in poskušala braniti, me je vrgel na posteljo in me na silo slekel,« je opisala Nina. Kot piše, ga je prosila za kozarec vode, a jo je zavrnil in rekel, da mu je vseeno, kaj je z njo.

Kot je povedala, jo je nato vrgel na tla, na preprogo, ona pa je jokala, kričala in ga rotila, naj neha, česar pa ni želel. »Začela sem krvaveti, on pa je rekel: 'Briga me, če nočeš razmerja z mano, ker jaz hočem!', ter da mi je dal stanovanje in da sem njegova last in da bova imela razmerje, čeprav si tega ne želim, kot tudi to, da mi niti bog ne bo pomagal ... Spomnim se, da sem ga v nekem trenutku rotila, naj kar neha, da me boli, naj mi tega ne počne, a je, rekel, da ga ne zanima,« je zapisala dekle.

Pojasnjuje, da je izkoristila trenutek nepazljivosti, pograbila telefon in stekla v kopalnico, od koder je poklicala prvo številko iz imenika, to je svojega bivšega partnerja. Rotila ga je, naj ji pomaga, ker je bila posiljena, a mu je pozabila povedati, da je v Novem Sadu.

»Stekel je v kopalnico in prekinil zvezo. Jezno me je vprašal, ali sem bivšemu povedala, da me je posilil. V tistem trenutku je spet zazvonil telefon, a je odložil slušalko. Želel me je oprhati, da bi odstranil dokaze posilstva,, a tega nisem hotela. Začel je groziti, da ima poznanstva na policiji in zveze vsepovsod, da sem zadrogirana in da telefona ne bom dobila nazaj,« navaja Nina.