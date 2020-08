Nimamo trupla, a imamo dokaze, da je on ubil Maddie

FOTO: Youtube

Fotografije, ki so jih nemški preiskovalci izkopali v bližini pasjih ut pri zapuščeni tovarni, bi morale biti ključni dokaz, da jeubilGre za del 8000 potencialnih dokazov, ki so jih forenziki našli na podlagi že obsojenega nemškega pedofila. Kot je za avstralsko televizijo povedal nemški tožilec, imajo trdne dokaze, da je dekle, ki je pred 13 leti izginilo iz portugalskega letovišča Praia da Luz, mrtvo. »Nimamo trupla ali njegovih delov, vendar smo zbrali dovolj dokazov, da je naš osumljenec ubil Madeleine.«Zaradi preiskave Wolters ne sme povedati, ali so fotografije in videoposnetki, ki so jih našli, povezani z umorom. Prav tako ni mogel potrditi, ali je Brückner v resnici serijski morilec, dodal pa je, da so številni nemški policisti preiskovali zločine, ki bi jih lahko povezali z njim.Trenutno prestaja kazen zaradi preprodaje mamil, na Portugalskem pa so ga povezali tudi z dvema spolnima napadoma.Še to: ena od prič je v oddaji 60 Minutes povedala, da se je Brückner takoj po Maddiejinem izginotju preselil v nemško mesto Brunswick. Blizu tamkajšnjega vrtca je odprl kiosk s sladkarijami. »Zdi se mi, da je tožilstvu težko priznati, da imajo napačnega moškega. Vse to se mi zdi obupna poteza,« pa je ob vsem tem včeraj dejal Brücknerjev odvetnik