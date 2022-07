Nihče ni prijavil izginotja sester, njuni razpadajoči trupli našel najemodajalec

Asra Abdullah Alsehli (24) in njena sestra Amaal Abdullah Alsehli (23) sta bili državljanki Savdske Arabije, ki so ju našli mrtvi v njunem stanovanju v avstralskem Sydneyju. Povsem slučajno je njuni trupli odkril upravnik zgradbe, ki je prišel po najemnino, s katero sta mladenki zamujali mesec dni. Na vratih njunega stanovanja ga je pričakal kup pošte in paketov, v stanovanju pa je naletel na grozljiv prizor. Trupli mladih sester v stanovanju sta namreč že začeli razpadati.

Šokantno odkritje se je zgodilo 7. junija, policija pa še vedno tava temi in ne najde sledi o vzroku smrti sester, poročajo avstralski mediji. Smrt preiskovalci obravnavajo kot sumljivo, čeprav za zdaj nimajo dokazov za to. »Vzrok smrti nam ni poznan in okoliščine so nenavadne, zato policija preiskuje dogodek in išče sledi,« je pojasnila inšpektorica Claudia Olkroft.

Policija še poroča, da niso prejeli nobene prijave o izginotju sester in da je akcija stekla šele po prijavi oskrbnika o najdenih truplih. Preiskali so trupli preminulih deklet, a niso našli nobenih znakov nasilja niti ni bilo sledi o vlomu v stanovanje.

Oblasti so sporočile, da so sestri v evidencah prebivalcev imeli zapisane od leta 2018 in da sta takrat navedli, da imata samostojno podjetje. Kaj točno sta počeli, ni znano. Policija je opravila tudi razgovor z njunima staršema v Savdski Arabiji.