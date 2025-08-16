ZASTARAN PRIMER

Nič kazni za družinsko nasilje v prisotnosti otroka: »Cipa, ničvrednica, ti si ničla«

Tašča in snaha sta bili obtoženi in obsojeni zaradi družinskega nasilja v hiši v Zagorju na Hrvaškem.
Fotografija: Fotografija je simbolična.
Fotografija je simbolična.

A. G.
16.08.2025 ob 08:06
A. G.
Po policijski prijavi in nepravnomočni sodbi sta tašča Zrinka (59) in snaha Vlatka (31) na širšem območju Zaboka na Hrvaškem v družinski hiši izvajali nasilje druga proti drugi v navzočnosti mladoletnega otroka (2).

Otrok je bil v spalnici z mamo Vlatko, ko je vstopila tašča in začela kričati na snaho: »Cipa, ničvrednica, ti si ničla, lažnivka in lenuha, nisi nobena mama!« To je histerično ponavljala, je ugotovila sodnica v nepravnomočni sodbi.

Snaha ji ni ostala dolžna in ji je vrnila z enako mero, žalila jo je z žaljivimi besedami: »Smrdljivo smetje, gnusiš se mi!« Pri obeh je to povzročilo občutek prizadetega dostojanstva.

Primer je zastaral

Policija je vložila obtožni predlog, zagorsko sodišče pa ju je sprva spoznalo za krivi in ju obsodilo, da morata plačati denarno kazen. Toda tašča se je pritožila, zato je bila »sodba razveljavljena in vrnjena v ponovno obravnavo in odločanje«.

Ker se sodišče s tem primerom nato dlje časa ni ukvarjalo, je primer zastaral. Tašča in snaha torej ne bosta odgovarjali za družinsko nasilje v navzočnosti otroka. Snaha se je medtem odselila iz taščine hiše, poroča Slobodna Dalmacija.

