Ni za občutljive: Vladimir brutalno vrgel 18-mesečnega fantka na tla na letališču, poškodbe grozljive (VIDEO)

Na moskovskem letališču Šeremetjevo se je zgodil grozljiv incident, ko je moški pod vplivom drog in alkohola brutalno vrgel dečka na tla čakalnice letališča, navaja več tujih medijev.

Grozljiv trenutek posnela kamera

Napadalec je bil identificiran kot 31-letni Vladimir Vitkov iz Belorusije, gradbeni delavec v jedrski elektrarni, ki se je vračal domov iz Egipta. Po dostopnih informacijah je bil pod vplivom marihuane in treh steklenic viskija, ko se je na letališču približal neznani ženski in njenemu 18-mesečnemu sinu, otroka zgrabil in ga z glavo naprej vrgel v beton. Na posnetku so nato vidni mimoidoči, ki hitijo proti otroku, medtem ko ga drug moški dvigne. Napadalec pade na tla, nato vstane in zbeži. Kmalu so ga aretirali.

Deček Yazdan je izgubil zavest in so ga odpeljali v bolnišnico, kjer so mu diagnosticirali hude poškodbe, vključno z zlomi lobanje in hrbtenice ter hematomi, ter ga dali v umetno komo.

Yazdanova mati, Hajizada Sahar s katero je deček prišel v Moskvo iz Afganistana, kjer je bežal pred izraelskimi napadi v Iranu, je bila le nekaj metrov stran. Yazdan je zdaj v stabilnem stanju in ne kaže znakov poškodb možganov, je povedala njegova mati in dodala, da otrok ne bo potreboval nevrokirurškega posega.