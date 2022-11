Ni za občutljive: to je zadnji posnetek fanta (15), ki sta ga umorila mama in očim (VIDEO)

Biološki oče umorjenega najstnika Sebastiana Kalinovskega (15) je po obsodbi dejal, da je Sebastianova mati Agnieszka (36) »največje zlo, kar jih je kdaj hodilo po svetu«, ker je s partnerjem Andrzejem Latoszewskim, sicer mojstrom borilnih veščin, mučila in ubila svojega sina, piše Daily Mail. Deček je umrl po nezdravljenih večkratnih zlomih reber, ki so povzročili sepso in odpoved organov. Velik del grozljivih zlorab so posnele nadzorne kamere, nameščene v družinskem domu v Huddersfieldu v Zahodnem Jorkširu, da bi nadzirale Sebastiana.

Morilca sta bila oba obsojena na dosmrtni zapor z minimalno kaznijo 39 let. Policija je zdaj objavila srhljiv videoposnetek, ki prikazuje Sebastiana pred smrtjo ...