Ni za občutljive! Sin (32) ubil starša, glavo mame našli v loncu

Joel Guy ml. se je brutalno spravil na starša. FOTO: Zajem zaslona/YouTube

Sodišče v ameriški zvezni državi Tennessee je(32) mlajšega obsodilo na dosmrtni zapor, ker je leta 2016 razsekal svoje starše.Tožilstvo je na sojenju predstavilo dokaze, da je bil prav Joel tisti, ki je ubil svoja starša; najprej ju je hudo pretepel, nato je razrezal njuni trupli in kose vrgel v vrečke. Dele trupel je najprej nameraval pustiti v gozdu, druge dela je pustil v kopalnici, nekatere pa odvrgel v dva ločena kontejnerja. Prisotni v sodni dvorani so se še posebej zgozili, ko so slišali, da so glavo mame našli v kuhinjskem loncu, polnem vode.Detektiv, ki je vodil preiskavo dovjnega umora, je izjavil, da je bila to njegova najbolj grozljiva izkušnja v celem življenju: »Kri je bila povsod, na zidovih, na tleh.«Povod za grozljvo dejanje naj bi bila odločitev(61) in(55), da sinu ne bosta več plačevala računov. Z njunim umorom je Joel nameraval priti do pol milijona zavarovalnine. Joel nikoli v življenju ni delal, na univerzi pa je študiral že več kot deset let. Med sojenjem je večkrat spremenil svoje izjave, v primeru da ga obsodijo, pa je hotel, da mu dosodijo smrtno kazen.