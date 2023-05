Ni za občutljive: potrkal na njena vrata, a mu je na vrat nastavila mačeto (VIDEO)

Iz ZDA prihaja neverjetna zgodba o bližnjem in nevarnem srečanju predstavnika sedme sile in profesorice. Tako je novinar New York Posta Reuven Fenton skupaj s fotografom potrkal na vrata stanovanja univerzitetne profesorice Shellyne Rodriguez, da bi se z njo pogovoril o posnetku, na katerem se prepira s študenti, ki nasprotujejo splavu.

Na posnetku se je jezna profesorica spravila nad študente, zagovornike življenja, ki so postavili mizo, raztresla po tleh njihove letake in jih obtožila, da motijo njene slušatelje. »O ničemer ne izobražujete. To je prekleta propaganda,« jim je dejala in ocenila, da so bila njihova dejanja nasilna.

Grozila z mačeto

»Umakni se od vrat ali te bom z mačeto razrezala na koščke,« je profesorica sporočila izza zaprtih vrat, nato pa stopila pred novinarja in mu za trenutek potisnila mačeto pod vrat, preden se je vrnila v stanovanje.

Nato sta novinar in fotograf seveda odšla, ona pa jima je z mačeto sledila na ulico. Na posnetku s kraja dogodka je razvidno, da je začela teči za fotografom, ki je pobegnil na pločnik. »Če te še enkrat vidim tukaj ... Poberi se od tod!« je vzkliknila. Novinarja je tudi udarila v nogo, ko je poskušal priti v avto. Nasilno profesorico so nekaj ur po incidentu odpustili iz službe, navaja New York Post.