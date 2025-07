Ni za občutljive: novinar med poročanjem o pogrešani deklici stopil na truplo (VIDEO)

Ko je v Braziliji v reki izginila 13-letna deklica, je zgodba v trenutku preplavila tamkajšnje medije. Še posebej požrtvovalno se je poročanja lotil Lenildo Frazão, ki je ne le odšel do mesta, kjer so deklico nazadnje videli, da bi čim bolj nazorno pokazal, kako nevaren je tisti del reke Mearim, dno je namreč prepredeno z luknjami, tudi vodni tok je tam močan, je v vodo zabredel kar sam.

Gladina mu je sprva segala malo čez pas, le dva koraka pozneje, je imel vodo že skoraj do vratu. Da je takšna situacija izredno nevarna še posebej za mladostnike, ki pogosto ne znajo plavati, je ob tem povedal novinar in zabredel še korak dlje. Tam pa je pod nogami začutil nekaj, kar je iz njega skorajda izvabilo krik.

Pognal se je iz vode in ekipi povedal, da je »nekaj tam na dnu«. »Ne, ne grem nazaj, strah me je. Videti je bilo kot roka. Mar je to lahko ona?« je na posnetku mogoče slišati povsem pretresenega Brazilca, ki je nadalje ugibal, da bi lahko bilo tisto, kar je začutil pod vodo tudi riba.

Kljub temu so na prizorišče kmalu prišli gasilci in potapljači in našli pogrešano deklico, ki se je nekaj dni prej s prijatelji prišla do reke, da bi se ohladila. Obdukcija je razkrila, da na truplu ni bilo znakov nasilja, kot vzrok smrti pa so strokovnjaki navedli utopitev kot posledica nesreče.