Ni za občutljive: boksar z enim udarcem ubil Pavla (VIDEO)

Nekdanji boksar(38)in večkratna svetovna prvakinja v kikboksingusta glavna akterja tragedije, v kateri je umrl oče treh otrok. Na parkirišču pred nočnim klubom v mestu Barnaulu v Sibiriji je prišlo do pretepa, ki se je končal s prelivanjem krvi in smrtjo.Nekdanji boksar in kikboksarka sta se sprla s človekom, ki je v roki držal palico za pomoč pri hoji, vse skupaj pa so posnele kamere očividcev. Nekateri od njih so poskušali poseči v pretep. Med njimi je bil tudi(40), ki verjetno ni slutil, da ga bo njegova želja, da bi pomagal napadenemu človeku, stala življenje.Potem ko je Vorogušina brcnila napadenega človeka na tleh, jo je Pohlov udaril, na to pa se je odzval Starcev ter ga s krošejem poslal na tla. Starcev, ki je izgubil zavest, je pri tem z glavo udaril ob beton in umrl.Njegova ženaje objavila videoposnetek. »Zaradi te živali moji trije otroci nimajo več očeta, ki ni mogel iti mimo napada na hendikepirano osebo. Ta človek s palico je samo hotel pobegniti pred to smetjo. Moj Pavel je priskočil na pomoč, da bi ju ločil, a sta naju prvakinja v kikboksingu Vorogušina in njen prijatelj napadla. Nato se je zgodil usodni udarec in takojšnja smrt. Takojšnja! Nobeden izmed teh dveh smeti se ni opravičil meni ali njegovim staršem,« je vdova opisala, kaj se je zgodilo. Za človeka, ki je ubil njenega moža, zahteva najvišjo mogočo kazen – 15 let zapora.