Ni za občutljive: bili so pod drevesom, ko je udarila strela ... (VIDEO)

Šokanten dogodek so posnele nadzorne kamere v mestu Gurugram v Indiji.







Strela je udarila v drevo, tam pa so se pred dežjem skrivali štirje moški. Kot so poročali je eden umrl, ostali so bili huje poškodovani.



