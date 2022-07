Ni se mu izšlo: katarskemu šejku prodal ponaredke

Katarski šejk Hamad Bin Abdullah Al Tani je na londonsko sodišče vložil tožbo zoper trgovca z umetninami, češ da mu je prodal ponaredke sedmih starodavnih kipcev.

V primerjavi s šejkovim dvorcem je Buckinghamska palača menda videti dolgočasna. FOTO: Tom Nicholson/Reuters

Zanje je eden najbogatejših zemljanov, ki ima v britanski prestolnici tako luksuzno palačo, da je britanska kraljica Elizabeta II. nekoč dejala, da je Buckinghamska palača v primerjavi z njo videti »povsem dolgočasna«, odštel pet milijonov evrov. Med njimi sta bila doprsni kip grškega boga Dioniza ter kip boginje Hari Hare, samo za slednjega je šejk odštel dva milijona in pol.

John Eskenazi, ki mu je kipce ponujal, je dejal, da naj bi bili ti izdelani pred približno od 2000 do 1400 leti, ker so bili skriti v jamah, pa so jih arheologi našli šele pred nekaj leti.

Nedolgo po nakupu je dal šejk umetnine pregledati strokovnjaku, saj so se mu zdele neverjetno dobro ohranjene, in izkazalo se je, da kipci niso tako zelo stari, kot je trdil Eskenazi, podrobna analiza je namreč razkrila, da so narejeni iz sodobnih materialov, v enem so našli celo delce plastike! Al Tani je hotel ponaredke vrniti in je od Eskenazija zahteval vračilo kupnine, ker pa se trgovec s tem ni strinjal, ga zdaj čakata obisk sodišča in morebitna sodba zaradi storitve kaznivega dejanja goljufije.

Trgovec z umetninami trdi, da se je plastika v skulpturah znašla med restavracijo.

Eskenazi sicer ves čas trdi, da so kipci pristni, so pa morali nekatere od njih restavrirati, zato so v tako »sumljivo« dobrem stanju; postopek restavriranja je po njegovem tudi kriv, da je v material zašla plastika.