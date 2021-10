Ni jih odpisal, bil je žrtev umora

Prepričani so bili, da je ljubi sin in brat z njimi preprosto pretrgal vezi, ker si je želel živeti daleč proč od njih. In ko je leta 1976 skrivnostno izginil in prenehal odgovarjati na klice svojcev, so ti preprosto obupali in se sprijaznili, da je Francis Wayne Alexander, ki je bil takrat star 21 let, naredil križ čez svojo družino.

Francis je izginil pred 45 leti. FOTO: Policija Okrožja Cook

Dom v Severni Karolini je zapustil zelo mlad in se preselil v New York, tam se je tudi poročil, pozneje pa ločil, odšel v Chicago in izginil. Zadnja sled so bile globe za napačno parkiranje, ki so na njegov novi naslov prispele januarja 1976. Kot se je izkazalo, je tudi Francis naletel na hudobnega in nasilnega Johna Wayna Gacyja, serijskega morilca, ki je svoje žrtve vabil v bližino pod pretvezo, da jim bo ponudil delo na gradbišču, in so ga obsodili zaradi umora 33 mladih moških ter ga 1994. tudi usmrtili. Na njegovem posestvu v predmestju Chicaga, kjer je zakopal večino žrtev, pa so našli tudi posmrtne ostanke še osmih neznanih žrtev, in ker tamkajšnja policija ni prejela drugih prijav pogrešanih, so trupla pokopali. Toda leta 2011 je policija okrožja Cook znova odprla preiskavo in sklenila, da bodo poskusili odkriti identiteto žrtev prek DNK: pozvali so vse, katerih svojci so v nepojasnjenih okoliščinah izginili v sedemdesetih letih minulega stoletja, naj oddajo vzorec za DNK-analizo. Prvo žrtev so identificirali že po nekaj tednih, bil je 19-letni William Bundy, gradbeni delavec. Leta 2017 so ugotovili identiteto še ene žrtve, 16-letnega Jimmyja Haakensona. Kot kaže, se je Gacy dokopal tudi do Francisa, čigar posmrtni ostanki, najdeni blizu morilčeve hiše, so bili označeni kot neimenovana žrtev številka 5.

»Čeprav je minilo že 45 let, je zelo težko sprejeti tako bolečo resnico. A zdaj vsaj vemo, kaj se je zares zgodilo z njim,« je pretresena povedala Carolyn Sanders, Francisova sestra, ki je poleg matere in polbrata prispevala vzorec DNK za analizo.