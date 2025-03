Neznanci prebarvali 200 let staro znamenje (FOTO)

Lokalne oblasti v Šleziji so se zavezale, da bodo ukrepale, potem ko je 200 let staro sveto znamenje ob poti v Studzionki na jugu Poljske »prenovila« neznana oseba, ki je samoiniciativno prebarvala kipa Jezusa in device Marije, in to na način, ki je v javnosti sprožil tako zgražanje kot salve smeha.

Znamenje je bilo postavljeno leta 1820 ob ​​cesti, ki vodi skozi vas z 2300 dušami, in je vpisano v register spomenikov, kar pomeni, da morajo kakršna koli dela na njem odobriti uradni konservatorji, za vandalizem pa je zagrožena zaporna kazen do dveh let.

Pred in po "prenovi" leta 2024 FOTO: Konserwator Zabytków/Facebook

Nazadnje so ga restavrirali leta 2007. FOTO: Konserwator Zabytków/Facebook

Renovacija v slogu vrtnih palčkov je požela salve smeha.

Mojster se je celo podpisal pod svoje delo. FOTO: Konserwator Zabytków/Facebook

Na začetku meseca je anonimni uporabnik na družbenem omrežju Facebook prvič objavil fotografije prebarvanega obcestnega znamenja in komentiral, da se zdi, da se je nekdo odločil, da ga bo renoviral v slogu vrtnih palčkov z uporabo najcenejše barve iz trgovine za domače mojstre.

Umetnik se je pod svojo mojstrovino celo podpisal z začetnicama J. Cz. in dodal datum julij 2024. Mojster je naslikal tudi grobi poljski prevod originalnega nemškega napisa na znamenju; ko je bilo postavljeno, je bil ta del Poljske pod nemško oblastjo.

Pozneje je posnetke katastrofalno renoviranega znamenja na družbenih omrežjih delila tudi Monika Bogdanowska, konservatorka in nekdanja varuhinja spomenikov v sosednji pokrajini Malopoljska. Zapisala je, da so izvajalci del nedvomno imeli dobre namene, vendar so s tem spomenik osramotili, zaradi česar so zdaj nujna strokovna konservatorska dela.

Tiskovni predstavnik poljskega združenja konservatorjev spomenikov je v pogovoru za državno televizijo TVP povedal, da bodo opravili inšpekcijski pregled, da bi ugotovili narejeno škodo na znamenju. Dodal je, da »tu ne gre za vandalizem, temveč za primer, ki je v manjših lokalnih skupnostih precej pogost, da se svetinja obnavlja na absolutno nesprejemljiv način. Žal je to privedlo do uničenja spomenika.«

TVP še poroča, da je bilo znamenje nazadnje uradno prenovljeno leta 2007. Fotografije z Googlovega uličnega pogleda, posnete leta 2023, kažejo, da je bilo obcestno znamenje še v povsem dobrem stanju.