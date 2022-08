Nevesta ustreljena v glavo, ubita med slavnostnim streljanjem na poroki

24-letna Mahvash Leghaei je nesrečno prestregla kroglo na svoji poroki, ko se je moški gost odločil to priložnost obeležiti z nekaj ceremonialnimi streli – običajem, ki pa je v Iranu nezakonit.

Na žalost se je strelčevo praznično razkazovanje strelnega orožja, pri katerem je domnevno uporabil nelicencirano lovsko puško, obneslo grozno: medtem ko je prvi strel odšel brez incidenta, je drugi naboj domnevno šel skozi Leghaeijevo lobanjo in možgane, ppotem pa zadel še dva moška gosta.

»Imeli smo klic v sili zaradi streljanja v poročni dvorani v mestu Firuzabad in policisti so takoj odšli na kraj nesreče,« je za Newsflash povedal tiskovni predstavnik policije, polkovnik Mehdi Jokar, o nenavadni nesreči, ki se je zgodila na poroki južno od Širaza. Jokar je zakonski spodrsljaj pripisal »množicam« in »slabemu nadzoru nad orožjem«.

Padla v komo

Nevesta je nato padla v komo in kasneje podlegla ranam. Na srečo sta ostala dva ponesrečenca preživela z lažjimi poškodbami. Po incidentu naj bi neimenovani strelec – ki naj bi bil ženinov bratranec – pobegnil s prizorišča z orožjem, vendar ga je policija kmalu zatem prijela.

»Seveda vsakršno motenje javnega reda, kot je to, prestop meje dovoljenega in ljudje morajo vedeti, da je za ustvarjanje varne skupnosti streljanje na porokah prepovedano,« je dejal Jokar. »Izvedli bomo stroge ukrepe proti vsem, ki bodo kršili to pravilo.«

Pred smrtjo je bila Leghaeijeva socialna delavka, ki je uživalcem drog pomagala premagati odvisnost. V skladu z njenimi željami je družina žrtve od takrat darovala njene organe trem prejemnikom.

V podobni katastrofi na poroki prejšnji mesec je ženin med obrednim streljanjem v Indiji po nesreči do smrti ustrelil člana svoje poročne družbe.