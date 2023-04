Neverjetno, ženska padla s stolpnice in preživela (FOTO)

Ženska, ki je danes zjutraj padla s 16. nadstropja stanovanjskega bloka v Kragujevcu, je ob prihodu zdravnikov kazala znake življenja in so jo prepeljali v urgentni center, so za srbski portal Nova.rs potrdili z državnega tožilstva. Razlog njenega padca za zdaj še ni znan.

Ekipa medicinske pomoči je klic o padcu prejela nekaj minut pred osmo uro zjutraj. Vodja te službe Jelena Tijanić je za Nova.rs pojasnila, da je ženska padla na nadstrešek dva metra nad tlemi ter je bila ob prihodu zdravniške pomoči živa.

Zdravniki so jo oskrbeli na nadstrešku, nato pa so jo prepeljali v urgentni center.

Nova.rs neuradno poroča, da ženska ni živela v stanovanjskem bloku, ki ga imenujejo Ipsilon. Ipsilon je najvišja zgradba v Kragujevcu in ima 17. nadstropij, v preteklih letih pa je z nje v smrt skočilo že več ljudi, ki niso bili stanovalci zgradbe.