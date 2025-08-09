SILOVIT TRK

Neverjetna sreča v nesreči: v kombi silovito trčil vlak, rezultat nesreče pa preseneti (VIDEO)

Glede na to, s kakšno hitrostjo je vlak trčil v vozilo, je zares neverjetno, da ni prišlo do poškodb.
Fotografija: Simbolična slika
Simbolična slika

M. J.
09.08.2025 ob 21:13
M. J.
Portal The Independent je na YouTubu objavil video posnetek od malopoljske policije (Poljska), na katerem je prikazana huda prometna nesreča, v kateri sta bila udeležena kombi in vlak.

Kot lahko vidimo v videu, je bel kombi deloma prečkal železniške tire, a sta ga nato ustavili zapornici. Nato ga je oseba, ki ga je upravljala, zapeljala nazaj in nato vstran, da bi se umaknila vlaku, ki se je z veliko hitrostjo približeval. Umik ni bil zadosten, saj je vlak silovito trčil v kombi, ki mu je močno uničil zadnji del in ga odbil na drugo stran.

Po poročanju The Independenta oseba, ki je vozila kombi, ni bila poškodovana. Glede na to, s kakšno hitrostjo je vlak trčil v vozilo, je zares neverjetno, da ni prišlo do poškodb.

