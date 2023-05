Neverjeten posnetek iz Zadra! Na semaforju vzel raketomet (VIDEO)

»Posneli smo jih iz avtomobila. Skozi okno je držal raketomet 'zoljo'. Ravno sta šla mimo policijske postaje,« je povedal bralec za 24sata, ki je posnel neverjeten prizor iz Zadra.

Kot je mogoče opaziti na posnetku, je mladenič v belem avtomobilu skozi okno držal prenosni protitankovski raketomet.

Prijeli so ju še isti dan

Iz zadarske policije so za hrvaški portal povedali, da sta osebi iz avtomobila povezani s poskusom vloma v bankomat in z večimi ropi v počitniške hiše in cerkve. Prijeli so ju še isti dan, raketomet pa je bil brez naboja.

V avtomobilu sta bila dva moška, naknadno pa so prijeli še enega. Zaradi suma kaznivega dejanja so obtoženi 21-letnik in dva mladoletnika.