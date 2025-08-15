»KRIVI SO STARŠI«

Neverjeten posnetek iz Splita: »Kamikazi drvita s skiroji več kot 70 km/h« (VIDEO)

Premočni in prehitri električni skiroji so prepovedani, voznikom pa na Hrvaškem ob uporabi grozi denarna kazen v višini 130 evrov.
Fotografija: Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk, Delo
Fotografija je simbolična. FOTO: Mavric Pivk, Delo

Na Hrvaškem je v Splitu domačin posnel neverjeten prizor in posnetek objavil na Facebook strani Prometne zgode in nezgode.

To ni prvi primer tako nepremišljene vožnje po hrvaških cestah. Policija je začela celo zaseg električnih skirojev, katerih moč motorja presega tehnične specifikacije.

Za opomnik: ne morejo vsi električni skiroji sodelovati v prometu po hrvaških cestah, o tem pa bi morali starši in vsi kupci skirojev dobro razmisliti. Prepovedani so premočni in prehitri skiroji, vožnja z njimi pa voznikom prinaša kazen 130 evrov, piše na spletni strani koprivniško-križevaške policije.

To je dovoljeno  

V prometu so dovoljeni električni skiroji z motorjem ali električnim pogonom brez sedeža, katerih delovni volumen motorja ni večji od 25 cm³ ali katerih trajna moč elektromotorja ni večja od 0,6 kW in ki na ravni cesti ne morejo doseči hitrosti več kot 25 km/h. Hrvaška policija znova poziva vse udeležence v prometu, naj zaradi lastne varnosti in varnosti drugih spoštujejo prometne predpise.

Posnetek je razjezil prebivalce na Facebooku, ki menijo, da bi takšne vožnje morali kaznovati.

»Imaš skiro? Registriraj ga, plačaj zavarovanje, opravi izpit, če ga nimaš. Uporabljaj vso opremo za varno vožnjo. Šele takrat lahko zapelješ na cesto in si udeleženec v prometu. Pika,« piše v enem od komentarjev. »Kar se tiče skirojev – so udeleženci v prometu enako kot mi, ki vozimo avto. Le zakon za skiroje, ki vozijo 25 km/h, in več, ne velja. Za njih zakon ne obstaja, vozijo, kot in kjer želijo,« piše v drugem komentarju. »Jaz krivim starše,« je še eden izmed komentarjev, poroča 24sata.hr.

Neverjeten posnetek iz Splita: »Kamikazi drvita s skiroji več kot 70 km/h« (VIDEO)

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

