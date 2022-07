Nevarni gliserji: vse več glisiranja med kopalci

Na hrvaški obali opažajo vse več nevarnih voženj z gliserji, ko se vozniki s preveliko hitrostjo preveč približajo obali in ogrožajo življenja kopalcev v morju. Pravila varne vožnje s plovili določajo, da se lahko glisira šele 300 metrov od obale, a vendar se tega mnogi ne držijo in pravila preprosto ignorirajo. Prav tako se mnogi kopalci verjetno niti ne zavedajo te nevarnosti in plavajo tudi zunaj označenih kopališč, kar je seveda lahko smrtno nevarno.

Tako se je v ponedeljek zgodila huda nesreča v morju na znani plaži Valkane na območju Pulja, ko je 22-letni Italijan z gliserjem povozil kopalca. Trojica Italijanov se je s čolnom na 20 metrov približala bojam, ki označujejo kopališče, in trčila v 35-letnega moškega. Takoj so ga potegnili iz vode in ga s hudimi poškodbami odpeljali v puljsko bolnišnico. Voznika čolna so kazensko ovadili, v preiskavi se je celo izkazalo, da sploh ni imel dovoljenja za upravljanje plovila.

Rekordno število čolnov

Takšnih voznikov gliserjev, ki ali nimajo izpita ali ne upoštevajo pomorskih pravil, je vedno več. Nadzor po hrvaški obali Jadrana je pokazal, da se največ kršitev dogaja na območju Zadra, kjer je bilo letos štirikrat več prekrškov kot v istem obdobju lani. Vsak dan ulovijo več kršiteljev, v ponedeljek so jih, na primer, devet, ki so glisirali čisto ob obali ali celo na kopališču, med kopalci. Mnogi pa, na žalost, ostanejo nekaznovani.

Poostren nadzor bodo izvajali vse do konca poletne sezone.

Vedno več kršitev se dogaja zaradi povečanega števila navtičnih turistov in plovil na morju. Tako kot na kopnem jih je letos rekordno veliko. V prejšnji sezoni so ob hrvaški obali najeli kar 170.000 čarterskih plovil in 30.000 športnih in rekreativnih, lastniških statistika ne zajema. Pristaniške kapetanije so lani zabeležile skoraj milijon vplutij in izplutij.

Prav tako so pristaniške kapetanije poleg rednih nadzorov lani izvedle več izrednih, v katerih so se osredotočile predvsem na potniška plovila, torej motorne čolne, jahte in jadrnice. Rezultati nadzora so bili alarmantni, ugotovili so, da je bilo kar vsako tretje pregledano plovilo v prekršku. Največ kršitev je bilo povezanih z dovoljenjem za plovbo, nesposobnostjo voznikov za vožnjo in prevelikim številom potnikov na krovu.

Kot poročajo hrvaški mediji, bodo policija in pristaniške kapetanije zaradi povečanega prometa na morju letos izvajale poostren nadzor vse do konca poletne sezone.