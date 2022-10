Neutolažljivi oče: Pokopali ju bomo skupaj, da bosta skupaj tudi na drugem svetu

»Skupaj sta bila več kot leto in bila sta neločljiva. Vsepovsod sta šla skupaj, tako je bilo tudi v torek. Okoli 17. ure sta se odpravila proti trdnjavi Vrdnik, a žal do tja nista prispela,« pripoveduje oče pokojne Dejane Robert Neralić.

»Takšne ljubezni še nisem videl, to je bilo nekaj neverjetnega. Pokopali ju bomo skupaj, da bosta skupaj tudi na drugem svetu,« je dodal oče pokojnega Borisa Vladimir Majorski.

Huda nesreča, v kateri sta ugasnili življenji, se je zgodila v torek. Boris (18) in njegovo leto mlajše dekle Dejana sta se na usodni dan z motorjem odpeljala na izlet v etnološko vas pri Novem Sadu. V enem od križišč naj bi jima prednost odvzel mercedes, za volanom katerega je sedel 83-letni Slobodan B., in trčil vanju. Oba sta utrpela tako hude poškodbe, da sta na kraju umrla (o nesreči smo poročali v članku Dejana (17) in Boris (18) umrla v grozljivi nesreči: to so prve besede strtega očeta).

Strašno novico je Robertu sporočil bratranec, ki je na družabnih omrežjih videl fotografije. Svet se mu je podrl, ko je izvedel, da je ostal brez svoje hčerke. V solzah pripoveduje: »Nisem mogel verjeti, bil sem čisto iz sebe.«

Po pripovedi očeta pokojnega dekleta je kmalu zakrožila informacija, da voznik avtomobila naj ne bi imel vozniškega dovoljenja. Mediji so to informacijo kasneje demantirali, saj je starejši voznik imel v tujini izdano vozniško dovoljenje, ki je veljavno tudi v Srbiji.