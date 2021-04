Neuradno: Anis Ličina aretiran v Avstriji

Sojenje sedmerici

, znani protestnik, ki je ustanovil tudi svojo politično stranko, je bil po neuradnih podatkih Siola aretiran v Avstriji v povezavi s trgovino z drogami skupaj še z enim moškim.Ličino slovenska policija preiskuje v povezavi z nasilnimi izgredi novembra lani zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja hujskanja k upiranju in sodelovanja v skupini, ki prepreči uradni osebi uradno dejanje.Leta 2014 pa se je Ličina skupaj s še šestimi soobtoženci znašel na zatožni klopi zaradi tihotapljenja tujih prebežnikov čez slovensko ozemlje. Ko so preiskovalci leta 2013 opravljali hišne preiskave, so naleteli na zanimive stvari. Pri Ličini so poleg pištole z naboji našli tudi 8.383 tablet prepovedane droge zolpidem in vinjeto, za katero se je izkazalo, da je ponarejena. Kot so ugotovili, je prek spleta že oddal oglas, s katerim je iskal kupca.Na sodišči v Salzburgu pa se je v ponedeljek začel sodni proces proti sedmerici, obtoženi tihotapljenja drog. Konopljo, poživila in kokain naj bi tihotapili predvsem iz Slovenije in jih prodajali na območju Salzburga, poroča ORF.Preiskovalci, ki so preiskavo poimenovali »operacija Slovenija«, so prvotno prijeli 13 osumljencev, ker naj bi na Nizozemskem, v Španiji in Sloveniji nabavili približno 100 kilogramov konoplje, 30 kilogramov poživil, več kilogramov kokaina in heroina.Na sodišču se zdaj zagovarja šest moških, poleg njih pa tudi ena ženska. Prihajajo iz BiH, Srbije, Severne Makedonije, Turčije in Avstrije, odgovorni pa naj bi bili za prodajo sedmih kilogramov konoplje, okoli tisoč tablet poživil in skoraj pol kilograma kokaina.Nekateri obtoženi krivdo priznavajo, drugi pa ne. Med njimi je stranka odvetnika, ki je kritičen do preiskovalcev in državnega tožilstva: »Gre za pretiravanje. Eden izmed obtoženih je močno obremenil ostale. Obtoženih pa ni mogoče tako obtožiti, saj gre za pretiravanje.« Njegova stranka je bila včeraj na koncu tudi oproščena, prav tako druga. Še dva obtoženca sta bila obsojena na šest in devet mesecev pogojnega pripora in jima ni treba v zapor. Kdaj bodo izrečene sodbe trem preostalim, še ni jasno. Glavna storilca sta v priporu, še poroča ORF.