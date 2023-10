Nesreča Slovenca v hrvaški Istri: padel je z desetih metrov

Na območju hrvaške Istre se je v nedeljo poškodoval 57-letni slovenski jadralni padalec. Hrvaški mediji poročajo, da se je nesreča zgodila okoli pol četrte ure popoldne, ko je Slovenec padel z višine približno desetih metrov. Zgodilo se je na območju Kaštelira, po nesreči pa so hudo poškodovanega padalca odpeljali v reško bolnišnico.

Index še dodaja, da je 57-letnik med poletom trčil v drevo in padel na tla. Pri padcu je utrpel hude poškodbe.

V reški bolnišnici pa se zdravita tudi dva od treh Slovencev, ki so se poškodovali na otoku Rab. Med strokovno ekskurzijo so se zrušile betonske stopnice, pri čemer so se poškodovali trije Slovenci, devet oseb, ki so ostale ujete v stavbi, pa so morali gasilci reševati.