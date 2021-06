Nesreča na vodi: Filip zavpil, naj pokličejo rešilca, in izgubil zavest

ZDA in Balkan pretresa vest, ki bi se lahko končala tragično. Pri skoku iz čolna v vodo je namreč skoraj umrl 30-letni Filip Petrović, nekdanji vaterpolist, ki se je čez lužo odpravil na počitnice. Zaradi hudih poškodb hrbtenice je končal v bolnišnici, njegov prijatelj Nikola pa je za srbski Blic opisal, kako je prišlo do nesreče. Odločili so se, da bodo vikend preživeli ob morju. »Da se ohladimo, smo se odločili za kopanje. Filip je skočil v vodo, a ko je priplaval na gladino, smo videli, da njegovo telo ni v dobrem položaju, zato smo stekli k njemu, ga previdno obrnili na hrbet in mu podložili glavo.« Filip mu je dejal, naj pokličejo rešilca, nato pa je začel izgubljati zavest. Na pomoč je prišla obalna straža in poskrbela, da je čim prej prišel do bolnišnice.

Niso vedeli, da se gladina vode lahko toliko zniža

Zdravniki so odkrili poškodbo prvega in petega vretenca. »Zdravniki ne dajejo nobenih napovedi, tukaj pač deluje tako, nočejo govoriti, če niso o čem povsem prepričani. Neprestano ga obiskujem, pa tudi njegovo družino, težko govori in se hitro utrudi zaradi sonde v ustih, ker ne more dihati, vendar smo potrpežljivi. Dva dni po nesreči je bil operiran, nato pa je 48 ur kasneje prišel njegov brat Stefan iz Novega Sada,« je še dejal Nikola.



Moški terena niso poznali, zato tudi niso vedeli, da se lahko gladina v nekaj urah občutno zniža.

