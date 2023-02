Nesreča avtobusa po sankaški ekskurziji, umrl 31-letnik

V nesreči nemškega avtobusa blizu avstrijskega Schladminga je v soboto pozno zvečer umrla najmanj ena oseba. Avtobus je po navedbah policije zletel s ceste prek nasipa, se večkrat prevrnil in pristal na strehi poslovnega objekta. V vozilu je bilo v času nesreče 32 ljudi, med poškodovanimi je tudi šofer, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po navedbah policije je v nesreči na avstrijskem Štajerskem umrl 31-letnik. Več ljudi je poškodovanih, nekateri med njimi huje. Vzrok nesreče ostaja neznan.

Ponesrečencem so hitro pomagali gasilci iz avtobusa, ki je v času nesreče potoval tik za avtobusom iz Spodnje Bavarske, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Po do sedaj znanih podatkih so bili na ponesrečenem avtobusu izključno moški, ki so se vračali s sankaške ekskurzije.

V nočni reševalni akciji je skupno sodelovalo 160 gasilcev, delavcev Rdečega križa, zdravnikov, policistov in gorskih reševalcev ter reševalni helikopter.