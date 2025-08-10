PRI SOSEDIH

Nenavadna tožba: motile so ga žabe, zaradi regljanja ob 30.000 evrov

Sosed Wolfganga Knolla je na avstrijskem sodišču dobil nenavadno tožbo. Motile so ga žabe, ki so preglasile celo hrup tovornih vlakov.
Fotografija: Enostavno so bile preglasne (simbolična fotografija). FOTO: Oxford Scientific/getty images
Enostavno so bile preglasne (simbolična fotografija). FOTO: Oxford Scientific/getty images

A. B.
10.08.2025 ob 08:53
A. B.
10.08.2025 ob 08:53

Po dveh letih pravdanja je s sodišča v avstrijskem mestu Traun Wolfgang Knoll lahko zares odšel s težkim srcem. Njegovemu sosedu je namreč sodišče dalo prav pri zatrjevanju, da je s hrupom onesnaževal okolje. In to zaradi žab, ki veselo regljajo v Knollovem ribniku v bližnjem mestu Pasching.

»Krivi smo, ker je bilo preglasno, še posebej ponoči. In sosed zaradi tega ni mogel spati z odprtimi vrati terase,« je Knoll komentiral razplet.

Lastnik ribnika zdaj ne ve, kako naj omeji hrup zaradi žab (simbolična fotografija). FOTO: Krblokhin/getty images
Lastnik ribnika zdaj ne ve, kako naj omeji hrup zaradi žab (simbolična fotografija). FOTO: Krblokhin/getty images

Hkrati se tudi sprašuje, kaj naj zdaj naredi z žabami. »Ena od možnosti je zmanjšanje njihove populacije. Ali pa postavitev protihrupne ograje. A ta bi morala biti visoka približno štiri do pet metrov. Ne vem, ali je to v Paschingu dovoljeno,« ugiba in takoj napove, da se bo na odločitev sodišča pritožil. S sodbo bo moral ne samo poskrbeti za preglasne žabe, ampak tudi plačati visoke sodne stroške. Ti naj bi segali vse tja do 30.000 evrov, saj je sodišče primer vzelo tako resno, da je vanj pritegnilo tudi strokovnjake.

Franz Haunschmidt, ki je v tem postopku zastopal Knollovega soseda, je nad odločitvijo sodišča presenečen. Seveda v pozitivnem smislu. Doslej so namreč sodišča v takih primerih tožbe zavrnila. A tukaj, kot dodaja za avstrijski ORF, gre za posebno situacijo: »Sodišče je ugotovilo, da so se žabe v sosedovem ribniku eksplozivno namnožile in da je pred kratkim ribnik koloniziralo približno 50 žab.«

Doslej so sodišča v takih primerih tožbe zavrnila.

Med sojenjem se je še izkazalo, da je bilo regljanje žab ponoči tako glasno, da so preglasile celo hrup tovornih vlakov na bližnji progi. Ena od možnosti, kot dodaja odvetnik, ki jo ima zdaj lastnik ribnika, je, da denimo okoli svojega ribnika postavi ograjo za zaščito pred žabami in s tem prepreči vselitev novih. Julia Kropfberger, predsednica Združenja za varstvo narave Zgornje Avstrije, medtem upa, da sodba ne bo precedens. Med drugim poudarja, da so vrtni ribniki zaradi v zadnjih desetletjih izsušenih in uničenih stoječih voda postali pomembni nadomestni habitati za živali. Dodala je, da so že stopili v stik z odvetniki za varstvo narave in bi radi finančno podprli prizadetega lastnika ribnika.

Ste nameravali z vlakom v Koper? Do nadaljnjega to ne bo mogoče
Pozor! Zaradi visokih temperatur prižgali alarme, tukaj bo najhuje
Premium
Bolj sem ljubila, bolj je bolelo
Premium
Nezakonita zdravniška spričevala: vrhovni sodniki zdravnikom zapečatili usodo

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

