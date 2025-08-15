Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)

V ZDA se je zgodila precej redka prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba. Portal CBS News poroča, da je sta nekemu poltovornjaku v ameriškem mestu Pomona odpadla pnevmatika in platišče, ki sta nato udarila v drugo vozilo, pri čemer je življenje izgubila 57-letna mama treh otrok Ingrid Zapata. Nesrečnica, ki je umrla v tej nesreči, ki se je zgodila okrog 2.30, je bila po pisanju omenjenega portala na poti domov.

Žalost po takšni tragediji je med bližnjimi razumljivo velika. Njena družina ima zelo lepo mnenje o njej. »Vedno je razmišljala o drugih ljudeh in ne o sebi,« je po poročanju CBS Newsa dejala njena sestra, njen mož pa je povedal, da je bila njegova žena princesa in da jo bo ljubil za vedno.

Lepe besede o njej je povedal tudi njen sin: »Ni bilo pomembno tvoje ozadje. Ni bilo pomembno, ali si imel prav ali ne, če si potreboval pomoč, je bila tam zate.«