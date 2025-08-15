TRAGEDIJA

Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)

Nesreča se je zgodila okrog 2.30.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Mattgush Getty Images
Odpri galerijo
Simbolična slika FOTO: Mattgush Getty Images

A. Ka.
15.08.2025 ob 19:03
15.08.2025 ob 19:06
A. Ka.
15.08.2025 ob 19:03
15.08.2025 ob 19:06

Poslušajte

Čas branja: 1:11 min.

V ZDA se je zgodila precej redka prometna nesreča, v kateri je življenje izgubila ena oseba. Portal CBS News poroča, da je sta nekemu poltovornjaku v ameriškem mestu Pomona odpadla pnevmatika in platišče, ki sta nato udarila v drugo vozilo, pri čemer je življenje izgubila 57-letna mama treh otrok Ingrid Zapata. Nesrečnica, ki je umrla v tej nesreči, ki se je zgodila okrog 2.30, je bila po pisanju omenjenega portala na poti domov.

Žalost po takšni tragediji je med bližnjimi razumljivo velika. Njena družina ima zelo lepo mnenje o njej. »Vedno je razmišljala o drugih ljudeh in ne o sebi,« je po poročanju CBS Newsa dejala njena sestra, njen mož pa je povedal, da je bila njegova žena princesa in da jo bo ljubil za vedno.

Lepe besede o njej je povedal tudi njen sin: »Ni bilo pomembno tvoje ozadje. Ni bilo pomembno, ali si imel prav ali ne, če si potreboval pomoč, je bila tam zate.«

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

smrt nesreča tragedija

Priporočamo

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Kako mu je to uspelo? Poglejte, kako je nekdo parkiral avto v parkirni hiši (FOTO)
Nenavadna prometna nesreča, v kateri je umrla ženska, družina v črnem (FOTO)
Polnite telefon čez noč? Po teh informacijah boste takoj prenehali
V Srbiji aretirali slovenskega državljana, Dačić oster: »Toliko o tem, da ni vpliva tujih dejavnikov« (VIDEO)

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.