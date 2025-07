Nenavadna nesreča: dvonadstropni avtobus zapeljal pod akvadukt, odneslo mu je streho (VIDEO)

Iz Anglije poročajo o precej nenavadni prometni nesreči, ki se je zgodila v okrožju Greater Manchester. Kot je videti na posnetku, ki ga je na YouTubu objavil The Sun, je dvonadstropnemu avtobusu zaradi prevelike višine dobesedno odneslo streho, po tem, ko se je zapeljal pod akvadukt. V njem so bili takrat potniki.

Posnetek te nesreče, ki bi se lahko končala še slabše, kot se je, lahko vidite spodaj. Ogled ni priporočljiv za tiste, ki so bolj občutljivi.

Po poročanju britanskega BBC-ja je bilo v nesreči poškodovanih 20 ljudi, od tega več huje. Po besedah policije sta hude poškodbe utrpela dva moška (eden v štiridesetih, drugi pa v dvajsetih letih) in 19-letna ženska, vsi so bili tudi prepeljani v bolnišnico. Voznika so aretirali zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb zaradi neprevidne vožnje, poroča BBC.

Sodeč po sliki, ki jo je objavil BBC, sta pred omenjenim akvaduktom postavljeni tabli s fizično kovinsko oviro, ki opozarjata, da vozila ne smejo biti višja od 3,5 metra, če se želijo peljati pod akvadukt. Tabli bi morali preprečiti takšne nesreče. Je pa res, da je avtobus pripeljal iz druge strani. Ne vemo, ali sta takšni tabli z oviro postavljeni tudi na drugi strani.