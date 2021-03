Nenad svojo ženo sedemkrat zabodel

(26) je osumljen, da je v stanovanju v Salzburgu kar sedemkrat zabodel ženo. (23). Po forenzičnih ugotovitvah je osumljenec oškodovanko s kuhinjskim nožem sedemkrat zabodel v zgornji del telesa in vrat. Vzrok smrti je bila izkrvavitev, je dejala tiskovna predstavnica policije, poroča avstrijski portal SN. Nenad L. je na zaslišanju sicer priznal, da je ubil svojo ženo, ker mu je rekla, da ga zapušča, vendar je trdil, da to ni bil njegov namen. Po poročanju portala je bil premeščen v zapor.Po poročanju avstrijskih medijev je bil Nenad L. 25. februarja izpuščen iz pripora za dva meseca, potem ko je z nožem napadel lastnega svaka, zagrozil tašči in ranil tasta med božičnim praznovanju 25. decembra lani. Obsojen je bil na 12 mesecev zapora, ker je dve leti nadlegoval ženo in njeno družino. Diana je poročala, da jo je napadel, davil in ji grozil, da jo bo ubil. V kazen je bil vključen čas, ki ga je preživel v priporu, sodišče pa mu je izreklo prepoved približevanja oziroma kakršen koli stik z ženo.Štiri tedne po izpustu iz zapora je Srb, ki je delal kot čistilec, ignoriral prepoved približevanja ženski in jo zabodel do smrti, medtem ko sta njuni hčerki spali. Spomnimo, Diana je bila umorjena v nedeljo zvečer, ko je njen mož, kršil prepoved približevanja in prišel v stanovanje, v katerem je živela z njunima hčerkama. Ko je vstopil, sta se sprla, zato je Nenad, tako sumijo, prijel kuhinjski nož, zabodel Diano, njeno truplo skril v predal kavča in nato poklical varuško, da je skrbela za otroke. Ko je prišla varuška, je mirno odšel na postajo in se predal policiji.Nenad in Diana sta že nekaj let živela v Avstriji, v zadnjem času pa sta bivala v ločenih stanovanjih. Policiji je dejal, da je ni nameraval ubiti.