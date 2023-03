Nenad Periš o iskanju na Donavi: To so trenutki, ko je vsaka sekunda kot leto

Nadaljuje se iskanje Miloša Markovića (37), Nenada Trivkovića (38) in Milana Nikolića (36), katerih čoln je potonil v bližini Ade Huje na Donavi, nedaleč od mesta, kjer so našli truplo Mateja Periša. Njegov oče Nenad sočustvuje z družinami pogrešanih mladeničev.

Huda nesreča se je zgodila v soboto, 18. marca, ko je potonil čoln s štirimi prijatelji. FOTO: Marko Djurica, Reuters Pictures

Huda nesreča se je zgodila v soboto, 18. marca, ko je potonil čoln s štirimi prijatelji, enemu od njih, Maneju K. (37), je uspelo izplavati, za ostalimi pa se je v Donavi izgubila sled, poroča Informer.rs.

Močan veter

Mane naj bi v izjavi policiji pojasnil, da je lahko izplaval zaradi deske s stiroporjem. Pojasnil je, da je pihal močan veter. Val jih je dvignil, drugi pa potopil. Uspelo mu je priplavati do obale v Krnjači, kjer je vstopil v hišo, kjer je bila ženska, ki je obvestila policijo, je pred tem povedal vir Informerja, seznanjen s primerom.

Pogrešane mladeniče išče veliko število pripadnikov MUP-a, prijateljev in sorodnikov, ki so pozvali vse, ki se lahko pridružijo iskanju.

Ta primer je žal spomnil na iskanje Mateja Periša, ki je izginil v noči na lansko silvestrovo. Njegovo truplo so nekaj mesecev pozneje našli na Adi Huji, nedaleč od mesta, kjer je potonil čoln z njegovimi prijatelji. Kot je povedal za beograjske medije njegov oče Nenad, je ta strašna nesreča prebudila stare rane.

Matej Periš in njegov oče Nenad. FOTO: Instagram, Zaslonski Posnetek

»Slišal sem grozno novico. Moje sožalje družinam in prijateljem pogrešanih. Z njimi sem v molitvah. Soočajo se s časom čakanja, ko je vsaka sekunda kot leto. Treba je iskreno upati in verjeti v pozitiven izid kljub slutnjam, ki jih nosita dih in spanec. Iskreno molim Boga za dobro novico,« je povedal za Telegraf.rs.

Naj spomnimo, nesrečni oče je cele dneve plul po Savi in ​​Donavi in ju pregledoval, dokler eden od mornarjev na ladji na Adi Huji ni opazil trupla, ki je plavalo po Donavi. Obdukcija je pokazala, da gre za truplo Mateja Periša, mladeniča, ki je prišel iz Hrvaške na praznovanje novega leta v Beograd.