Nemški doktor Smrt naj bi umoril na desetine ljudi, celo lastno taščo

Nemško javnost pretresa odkritje domnevnega serijskega morilca, verjetno najhujšega v povojni zgodovini države. Zdravnik paliativne nege iz Berlina je osumljen več deset umorov, večinoma starejših ljudi, med katerimi je tudi njegova tašča. Ob aretaciji avgusta lani je bil osumljen štirih umorov, preiskava, ki še ni končana, pa je doslej pokazala, da naj bi umoril najmanj 96 pacientov; za 15 primerov državno tožilstvo že ima trdne dokaze.

25 let je imela najmlajša žrtev.

Nemški zdravnik paliativne nege Johannes M., star 40 let, naj bi si po navedbah tožilstva domišljal, da je gospodar nad življenjem in smrtjo svojih pacientov. Po informacijah dobro obveščenih virov nemških medijev, kot sta Stern in RTL, naj bi Johannes M. zavestno in namerno povzročil smrt pacientov, starih od 25 do 94 let. To še dodatno otežuje preiskavo, saj so žrtve pripadale različnim starostnim skupinam in so imele različne zdravstvene težave. Skupna točka vseh primerov pa je sumljivo in nenadno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki se je končalo s smrtjo.

Žrtve so bile večinomo starejši pacienti. FOTO: Scyther5/Getty Images

Policija je zdravniku prišla na sled konec julija lani, ko jih je neka Berlinčanka v pismu opozorila na vrsto nenavadnih požarov v stanovanjih. Kot kaže, je zdravnik po tem, ko je pacientom vbrizgal smrtonosni koktajl zdravil, požgal njihova stanovanja, da bi zabrisal sledi in uničil dokaze. Nadzorna kamera ga je ujela, ko je bežal z enega od krajev zločina. Preiskava se je razširila še na morebitni umor njegove tašče, ki je živela na Poljskem in bolehala za rakom. Umrla je v začetku leta 2024, ko sta jo obiskala Johannes M. in njegova žena. Eden izmed njegovih nekdanjih kolegov je policiji povedal, da je zdravnik na timskem sestanku priznal umor tašče, češ da jo je »zdravil« tako, da ji je vbrizgal smrtonosno injekcijo.

Johannes M. je delal v več nemških krajih, nazadnje je bil zaposlen v patronažni službi v berlinskem okrožju Kreuzberg, kjer je skrbel za paliativno oskrbo. Kljub resnosti obtožb in sumov pa velja, da je Johannes M. nedolžen, dokler ni pravnomočno obsojen.