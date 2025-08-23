SHAWN KEMP

Nekdanji zvezdnik lige NBA obsojen na hišni pripor

Petinpetdesetletni Shawn Kemp je streljal na dva moška v avtomobilu, ki sta mu ukradla mobitel, nekaj športnih spominkov in par osebnih stvari.
Fotografija: Shawn Kemp (spredaj v temnih oblačilih) je bil izjemen košarkar. FOTO: Steven Bisig Usa Today Sports Via Reuters Con
Shawn Kemp (spredaj v temnih oblačilih) je bil izjemen košarkar. FOTO: Steven Bisig Usa Today Sports Via Reuters Con

Nekdanji zvezdnik košarkarske lige NBA Shawn Kemp je bil obsojen na mesec dni hišnega pripora in 240 ur humanitarnega dela zaradi vpletenosti pri streljanju v trgovinskem centru v Tacomi leta 2023.

Petinpetdesetletni Shawn Kemp, ki je bil nekoč zvezda Seattle SuperSonics, je tedaj streljal na dva moška v avtomobilu, ki sta mu ukradla mobitel, nekaj športnih spominkov in par osebnih stvari. Kemp je roparja izsledil s pomočjo telefonskega signala.

Kemp je priznal krivdo, sodniku je dejal, da je streljal v samoobrambi, hkrati pa je dodal, da bi lahko situacijo rešil na mirnejši način. »Moral bi reagirati pametneje. Klic na policijo bi bila boljša rešitev,« je dejal Kemp, ki pri streljanju ni bil najnatančnejši, saj ni nikogar poškodoval.

