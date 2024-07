Nekdanji svetovni prvak najden mrtev, sumijo na umor

Južnoafričana Jacquesa Freitaga, nekdanjega svetovnega prvaka v skoku v višino, so po dveh tednih iskanja našli mrtvega, poročajo lokalni mediji.

Portal Netwerk24 poroča, da so Freitaga našli v mlaki krvi na travi v bližini pokopališča v zahodni Pretorii v Južni Afriki, policija pa primer obravnava kot umor.

Za pogrešanega so ga prijavili kmalu po tem, ko so ga nazadnje videli, ko je 17. junija z neznanim moškim zapuščal materino hišo. Lokalni mediji namigujejo, da naj bi imel omenjeni športnik smolo in da naj bi se v času izginotja celo boril z odvisnostjo od mamil.

Izjemni atlet

42-letni Freitag je zmagal na svetovnem prvenstvu na mladinski in članski ravni, kar je redek dosežek v elitni atletiki, ki je uspel le redkim ljudem - vključno z Usainom Boltom. Najbolj pa se pomni njegovo zlato na svetovnem prvenstvu v Parizu leta 2003. Leta 2005 je skočil tudi osebni rekord 2,38 metra, poroča telegraf.rs.

Preberite še: