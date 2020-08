Nekdanji premier kriv korupcije

Nekdanjega malezijskega premierja Nadžiba Razaka so včeraj razglasili za krivega korupcije, in to po vseh sedmih točkah obtožnice; gre za prvo sojenje v zvezi s poneverbo na milijone evrov iz državnega sklada 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Njegov primer je preizkus sposobnosti države, da obračuna s korupcijo, in bi utegnil močno vplivati na politično sceno v tej državi.



Nadžib je bil med drugim obtožen pranja denarja in zlorabe moči oziroma položaja, saj je od nekdanje podružnice SRC International dobil deset milijonov dolarjev (8,5 milijona evrov). Vsaka točka obtožnice prinaša visoke denarne kazni ali zapor do 15 oziroma 20 let. Nadžib, ki je bil premier od leta 2009 do 2018, krivdo zavrača, njegovi odvetniki so že sporočili, da se bodo pritožili.



Nekdanjega premiera, ki je izgubil na volitvah leta 2018, čaka še več sojenj. Njegovi odvetniki trdijo, da so ga malezijski finančnik Jho Low in drugi iz 1MDB prepričevali, da je denar, ki je kapljal na njegov zasebni račun, donirala savdska kraljeva družina in ni ukraden iz SRC International; Low to zanika.



Obtožbe zaradi korupcije v 1MDB spremljajo Nadžiba več kot pet let, kazenska prijava pa je bila vložena šele po porazu na volitvah, ko je njegov naslednik Mahathir Mohamad spet odprl preiskavo. Odločitev sodišča je prišla le par dni zatem, ko je Malezija dosegla poravnavo z Goldman Sachsom v višini 3,9 milijarde dolarjev glede vloge ameriške banke pri črpanju denarja iz 1MDB.