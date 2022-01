Nekdanji policist o Matejevi prijateljici: Nikoli ne zaupam ženskam, ki jočejo brez solz

Pred dnevi je o izginotju Mateja Periča spregovorila tudi njegova prijateljica Maja Sopta. Pojasnila je, kaj se je dogajalo v zadnjih urah, preden je izginil Matej. Prav ona naj bi zadnja komunicirala s pogrešanim Splitčanom, ki ga iščejo že od 31. decembra.

Srbski mediji zdaj poročajo, da je o njenem pričevanju, ki se je pojavilo v medijih, precej nejasnosti. Maja naj bi trdila, da se Mateju ni oglasila na telefon, ker naj bi imela velike težave s parkiranjem pred restavracijo. Težave naj bi ji povzročala sneg in led. A kot je za Kurir dejal zasebni detektiv in nekdanji policist Bratislav Zdravković, tisti dan v Beogradu naj ne bi bilo snega, temveč sončno in lepo vreme.

Zakaj jo je klical, če si nista bila blizu?

Zdravković je v intervjuju za Objektiv povedal, da se mu zdi sumljiva tudi Majina izjava, da z Matejem ni bila v nikakršnem stiku. »V tej izpovedi nisem čutil iskrenih čustev in očitno je bilo, da je želela celotno zgodbo predstaviti kot izjemno pretresljivo. Navedla je, da je bil poligraf prekinjen, ker ji je bilo težko,« je med drugim dejal. Z Matejem si naj ne bi bila preveč blizu, zato se nekdanji policist čudi, zakaj jo je potem sploh klical.

»Rekla je, da je šla tudi na poligraf, in moje vprašanje je, zakaj je sploh morala na poligrafsko testiranje, če ni sumljiva. Zakaj kaže potni list v rokah? Je to morda dokaz nedolžnosti?« je še poudaril Zdravković, ki meni, da je bila Majina izpoved v medijih zrežirana. »Nikoli ne zaupam ženskam, ki jočejo brez solz,« je sklenil detektiv.