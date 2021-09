Nekdanji ostrostrelec prelival kri

Zakaj je udaril v družinski hiši, še ni znano.

V bolnišnici je znova napadel.

Trpel je za posttravmatsko stresno motnjo in depresijo, je po okrutnem napadu šokirana policistom povedala partnerica morilca, ki je pokončal štiričlansko družino in hudo ranil enajstletno dekle.Strelski napad je tokrat prizadel Florido, kraj Lakeland blizu Tampe, morilec pa je 33-letni, nekdanji ostrostrelec ameriške vojske, ki se je med drugim boril v Iraku in Afganistanu. Potem ko se je poslovil od vojske, je delal kot telesni stražar in varnostnik ter poskušal zaživeti normalno življenje, a mu je po partneričinih besedah to šlo zelo slabo. Med drugim naj bi užival metamfetamin, v zadnjem tednu je zatrjeval, da je vzpostavil stik z bogom; kaj je sprožilo obračun z ubogo družino, pa ostaja skrivnost.Po do zdaj znanih podatkih žrtev sploh ni poznal, zakaj je udaril v hiši v umirjeni stanovanjski soseski, bodo poskušali ugotoviti s preiskavo. Riley v polni bojni opremi je s streli pokončal 40-letnega moškega, 33-letno žensko, njunega trimesečnega dojenčka in 62-letno babico; s kar sedmimi kroglami je zadel tudi enajstletnico, a je ta po večurni operaciji vendarle preživela, poročajo ameriški mediji, ostrostrelec pa je za piko na i ustrelil tudi družinskega psa, so pozneje pojasnili možje postave, ki jim je napadalca uspelo obvladati šele po daljši izmenjavi ognja, v kateri so ga ranili, morilec pa se je nato predal in kraj zločina zapustil brez orožja v rokah.Znova je pobesnel v bolnišnici, ko je poskušal izmakniti pištolo enemu od policistov, ki so ga stražili, medtem ko mu je zdravniško osebje oskrbovalo rano, a so ga možje postave hitro obvladali, še pišejo ameriški mediji in pristavljajo, da Riley družine sicer ni poznal, a se je na vratih njihovega doma pojavil že večer prej in nerazumljivo govoril. Stanovalci so ga mirno odslovili, prepričani, da je bil moški zgolj zmeden, policiji ga niso prijavili.