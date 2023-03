Enega najbolj iskanih beguncev na svetu zdaj menda aretirali v Črni gori

Črnogorska policija je pridržala osebo, za katero sumijo, da je južnokorejski državljan Do Kwon, je sporočil črnogorski notranji minister Filip Adžić. Kwon je soustanovitelj in izvršni direktor družbe s področja kriptovalut Terraform Labs, po propadu katere so ga v domovini obtožili goljufije.

Kwona so južnokorejske oblasti obtožile goljufije in kršenja zakonov o kapitalskih trgih, poleg Južne Koreje pa ga iščeta še Singapur in ZDA.

»Nekdanjega kralja kriptovalut, ki stoji za izgubami vlagateljev, večjimi od 40 milijard dolarjev, so pridržali na podgoriškem letališču s ponarejenimi dokumenti,« je na Twitterju še zapisal Adžić. Dodal je, da gre za enega najbolj iskanih beguncev na svetu in da še čakajo na uradno potrditev identitete.

Južnokorejske oblasti so nalog za njegovo aretacijo izdale septembra lani. Konec leta so trdile, da se Kwon skriva v Srbiji.

Podjetje s sedežem v Singapurju Terraform Labs je stalo za kripto kovancema terraUSD in luna. Oba kovanca sta v maju v nekaj dneh izgubila velik del svoje vrednosti, s čimer sta s trga kriptovalut izbrisala več deset milijard evrov vrednosti.