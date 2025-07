Nedaleč od slovenske meje likvidirali Mihaela, prestrašeni vaščani ne upajo iz hiš

Pred dnevi se je v mirno vasico Mala Subotica nedaleč od slovenske meje naselil strah, kot ga tamkajšnji prebivalci ne poznajo. Ribič lokalnega društva je v sredo popoldan na travniku ob jezeru v bližini vasi zagledal negibnega človeka ter nemudoma poklical reševalce in policiste. Ob njihovem prihodu se je izkazalo, da moškemu ne bodo mogli pomagati, bil je mrtev, ustreljen.

Kriminalisti, ki še vedno ne vedo, kdo je 32-letnega Mihaela L. umoril, so uspeli ugotoviti, da je najverjetneje umrl bližje vodi, nato ga je storilec odvlekel nekaj metrov stran, kjer je bila trava višja. Sklepajo, da je to storil zato, da bi truplo težje našli. Kljub obsežni preiskavi, ki je trajala več ur, vanjo pa so bili vključeni tudi brezpilotni letalniki, ki so prečesavali okolico, niso našli morilskega orožja, v pomoč policiji niso bili niti domačini, saj nihče ni nič slišal, ne prepira, krikov, še manj strela.

Domačini so prestrašeni, kaj takšnega se pri njih namreč še ni zgodilo. »Smo mirna vas, vsi se med seboj poznamo in incidentov tukaj nismo vajeni, vsaj jaz se ničesar ne spomnim,« je za 24sata povedal eden od domačinov, ki je dodal, da so vsi povsem prestrašeni in komaj upajo iz hiš, ponoči pa sploh ne, otrok brez spremstva ne puščajo na plano. Pokojnega so domačini sicer poznali, čeprav ne dobro.

Stari znanec policije

V vasi ni bil rojen, odkar se je tja preselil pa se je držal bolj zase. Z njim sicer nikoli niso imeli težav, je za omenjeni portal povedalo nekaj vaščanov. Se je pa Mihael v preteklosti že srečal s policisti. Nekajkrat so ga obravnavali zaradi kaznivih dejanj z elementi nasilja, zaradi nasilja v družini in zlorabe prepovedanih drog. Bil je tudi že v zaporu, zakaj ni znano, je pa bil pred kratkim izpuščen. Policisti zdaj ugibajo, ali je bila likvidacija morda povezana z njegovimi nečednimi posli iz preteklosti, zaradi katerih se je znašel za rešetkami.

»To se danes že povsem normalno … droge, dolgovi, streljanje. Vprašanje je samo, kdaj in kje se bo zgodilo. Kljub temu ne morem verjeti, da se je pri nas. Mihaela smo poznali dovolj, da smo vedeli, da ni ’v redu’, a nihče si ni mogel misliti, da bo takole končal,« je hrvaškim novinarjem povedal starejši občan.