Ne boste verjeli, kaj je naredila ta voznica, potem ko je na prehodu zbila otroka

PU Vukovarsko-sremska poroča, da so v soboto zvečer prejeli obvestilo o prometni nesreči v Vukovarju, v kateri je bil huje poškodovan mladoletnik, ki ima zlomljeno nogo.

»Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je neznani voznik z neznanim vozilom odpeljal s kraja prometne nesreče, potem ko je trčil v mladoletnega pešca, ki je prečkal vozišče na zaznamovanem prehodu za pešce«, navajajo.

Policisti so ob 22. uri v Borovem nato našli osebno vozilo vukovarske registracije, ki je povezano s prometno nesrečo.

Zbila ga je in nato premaknila

»Ugotovilii so, da ga je vozila 38-letna voznica. Voznico so pridržali in opravili preiskavo zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče,« pravijo na policiji.

Vozniku so odvzeli vzorce krvi in ​​urina za analizo prisotnosti alkohola v organizmu.

A kot je neuradno izvedel 24sata, naj bi voznica fanta, ki ga je zbila, premaknila, zbežala in ga pustila nezavestnega.