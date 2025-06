Lažni zobar: ljudem pulil zobe, zaslužek je bil ogromen

Češka policija je sporočila, da so 22-letnega lažnega zobozdravnika in njegova asistenta obtožili, potem ko so po navodilih, najdenih na spletu, zdravili več deset pacientov.

Grozi jim do osem let zapora

Tako so trije družinski člani pred dvema letoma v svojem domu v Havlíčkovem Brodu odprli ordinacijo brez ustreznega dovoljenja in opravljali storitve brez potrebnega strokovnega znanja. Vsi so priznali krivdo po več točkah obtožnice in jim grozi do osem let zapora.

Policija ob tem ni razkrila, ali se je kateri od pacientov pritožil glede njihovega dela.

60-letna ženska je delala kot medicinska sestra, 44-letni moški pa je izdeloval protetiko, navaja BBC.

Pulil zobe, dajal anestezijo ter celo izvajal zahtevna zdravljenja korenin zoba.

Nezakonita klinika je zdravila na desetine pacientov in zaslužila štiri milijone čeških kron (približno 162.000 evrov), je sporočila policija.