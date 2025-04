Našli truplo študentke (22), ki je izginila v Italiji: aretirali njenega bivšega

Pred osmimi dnevi je v rimskem predelu Furio Camillo izginila 22-letna študentka iz Albanije, Ilaria Sula, danes pa so njeno truplo našli v zaprtem kovčku, poroča Corriere Della Sera. Storilec je kovček s truplom vrgel v jamo ob provincijski cesti 45B, na odseku med Capranico in Guadagnolom.

Truplo so odkrili obiskovalci izletniške točke v italijanskem Poliju, ki so nemudoma poklicali policijo.

Po dostopnih informacijah je bila Sula še do nedavnega v vezi s Filipincem, ki ga je policija že identificirala in aretirala zaradi suma umora in skrivanja telesa.

Policisti so ugotovili, da je Filipinec (23) z njenim telefonom na njenem Instagramu objavljal zgodbe.

Brat umorjene: »Zakaj je to storil?«

Filipinca so aretirali v stanovanju, kjer je tudi zagrešil umor. Dekle je umoril z nožem, nato pa je truplo zaklenil v kovček. Kovček je nato odpeljal in ga vrgel s pečine. Truplo so našli po osmih dneh.

»Zakaj je to storil? Ne razumemo, samo on to ve,« je povedal Leon, Ilarijin mlajši brat.

Pred izginotjem naj bi Ilaria nujno morala zapustiti dom, ker naj bi se z nekom srečala. Njena starša sta povedala, da ni vzela ničesar s seboj, niti ličil, a da je njen telefon še lep čas deloval, nekdo pa odgovarjal na sporočila.

Za zdaj še ni znano, ali je na sporočila odgovarjala ona ali morilec, na vsa ta vprašanja pa bodo odgovore skušali dobiti kriminalisti.