Narkomafijci grozijo celo Messiju

Oborožena neznanca sta grozila slovitemu argentinskemu nogometašu Lionelu Messiju in napadla trgovino v lasti njegovih sorodnikov. V streljanju v Rosariu, tretjem največjem mestu v državi, ni bil nihče ranjen, policija pa ne pozna razloga za grožnje in napad na supermarket Unico v lasti družine Messijeve žene Antonelle Roccuzzo. Župan Rosaria Pablo Javkin je takoj po napadu obiskal trgovino in obtožil zvezne oblasti, da ne storijo dovolj, da bi ustavile narkomafijsko nasilje v Rosariu, ki leži 300 kilometrov severozahodno od prestolnice Buenos Aires.

Napadalca sta izstrelila najmanj ducat nabojev.

Brezobzirne tolpe

Kakor je sporočila policija, sta se do trgovine v četrtek zgodaj zjutraj z motociklom pripeljala neznanca in začela streljati na poslovalnico Unica. Po napadu sta na kartonu pustila sporočilo: »Messi, čakamo te. Javkin je prav tako trgovec z mamili, tako da ti ne bo mogel pomagati.« Lionel Messi se na incident ni odzval. To je bil prvi napad na njegove sorodnike doslej.

Leo, ki je nedavno prejel Fifino nagrado za najboljšega igralca leta, incidenta ni komentiral. FOTO: Franck Fife/AFP

Eden najboljših nogometašev vseh časov je v domači Argentini prava svetinja, še posebno po zmagi argentinske reprezentance na lanskem svetovnem nogometnem prvenstvu v Katarju, prvi po 36 letih. Messi trenutno igra za ekipo Paris Saint-Germain in večino časa preživi v Evropi, a se redno vrača v domači Rosario, kjer ima bivališče v predmestju Funes. Policija še preiskuje okoliščine napada, pravosodna ministrica pokrajine Santa Fe Celia Arena pa je incident označila za teroristično dejanje mafijske skupine, ki poskuša ustrahovati mestno prebivalstvo. Župan Javkin je v pogovoru za lokalni radio za napad osumil tako lokalne gangsterje kakor zvezne varnostne sile. »Sumim vse, tudi tiste, ki bi nas morali varovati. Kje so ti, ki bi morali skrbeti za nas? Jasno je, da tisti, ki imajo orožje in sredstva, da bi se lahko spoprijeli s kriminalom, tega ne počno, zato si lahko tolpe privoščijo takšne napade.«